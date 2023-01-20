20 января 2023, 12:49
Жительница ЯНАО получила реальный срок за прописку в квартире троих таджиков
В ЯНАО женщина из города Лабытнанги получила реальный срок за фиктивную прописку троих таджиков. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
В 2021 и 2022 году женщина зарегистрировала троих мигрантов из Таджикистана. Но на самом деле она не планировала реально представлять им жилплощадь.
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В результате жительницу Лабытнанги осудили. Ей назначили наказание в виде двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
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