Происшествия 02 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Жительница ЯНАО напала на сотрудника полиции

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В Новом Уренгое суд вынес наказание местной жительнице, которая устроила драку в одном из отделов полиции. Об этом сообщило ИА “Север-Пресс” со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

В ведомстве уточнили, что северянка была задержана по подозрению в преступлении. Во время допроса она вела себя неадекватно, а затем и вовсе набросилась на сотрудника полиции.

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Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев условно.

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