Происшествия 21 февраля 2023, 22:18 Жительница Ямала напала на полицейского и оскорбила его

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В ЯНАО местной жительнице грозит штраф или лишение свободы за нападение на сотрудника полиции, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

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В ведомстве сообщили, что пьяная женщина нецензурно выражалась в адрес полицейских, после чего напала на одного из стражей правопорядка. Это произошло в декабре прошлого года в Ноябрьске. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.