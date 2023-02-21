21 февраля 2023, 22:18
Жительница Ямала напала на полицейского и оскорбила его
В ЯНАО местной жительнице грозит штраф или лишение свободы за нападение на сотрудника полиции, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
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В ведомстве сообщили, что пьяная женщина нецензурно выражалась в адрес полицейских, после чего напала на одного из стражей правопорядка. Это произошло в декабре прошлого года в Ноябрьске. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Полиция
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