Происшествия 14 марта 2024, 13:14 Жительница Ижевска ответит в суде за незаконный сбыт сильнодействующего препарата

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Уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Ижевска, направили в суд для рассмотрения по существу. Ее обвинили в незаконном распространении сильнодействующего вещества, сообщил Udm-info со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по региону.

Установлено, что в связи с заболеванием женщина приобрела рецептурный препарат. Часть таблеток она принимала сама, а 14 капсул продала.

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Фигурантке может грозить наказание в виде трех лет лишения свободы. Вскоре она предстанет перед судом.