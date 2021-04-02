Жительница Ивановской области утопила новорожденного ребенка в выгребной яме

Жительница из Иванской области утопила ребенка в нечистотах. Суд приговорил ее к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении, рассказал «Царьград».

Ранее сообщалось, что 37-летняя женщина родила девочку без каких-либо проблем со здоровьем, а после родов выкинула ребенка в выгребную яму. Девочка погибла.

На учете в больнице женщина не состояла, потому что скрывала свое положение. Однако после родов на дому у нее начались осложнения, и ее доставили в Шуйскую центральную районную больницу. Там медики сообщили в полицию, что женщина отрицает факт родов, а также не рассказывает о том, где находится ее ребенок.