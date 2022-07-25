Жительница Ивановской области специально разбила машину бывшего парня

Жительница Родников Ивановской области назло разбила автомобиль своего бывшего парня. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

С заявлением в полицию обратился 24-летний местный житель. Он рассказал, что кто-то разбил его автомобиль, который был припаркован рядом с домом.

Спустя время в полицию позвонила бывшая девушка потерпевшего. Она призналась, что разбила автомобиль из чувства ревности. Накануне злоумышленница узнала, что бывший возлюбленный начал жить с другой девушкой. Свою вину она полностью признала.

«По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о принятии процессуального решения», — сообщили в ведомстве.