Происшествия 13 февраля 2023, 19:09 Жительница Иванова попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

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Легковой автомобиль сбил 41-летнюю жительницу города Иваново, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил женщину, в результате чего совершил наезд. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.

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Отмечается, что на момент ДТП водитель был в трезвом состоянии, на него завели административное дело.

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