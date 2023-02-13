13 февраля 2023, 19:09
Жительница Иванова попала под колеса иномарки на пешеходном переходе
Легковой автомобиль сбил 41-летнюю жительницу города Иваново, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки не заметил женщину, в результате чего совершил наезд. Пострадавшую с различными травмами доставили в больницу.
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Отмечается, что на момент ДТП водитель был в трезвом состоянии, на него завели административное дело.
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ДТП
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