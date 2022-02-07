Жительница Иванова получила травмы в ДТП с участием кроссовера и маршрутки

ДТП произошло в Иванове 7 февраля на регулируемом перекрестке Лежневской и Типографской улиц. Там столкнулись маршрутный микроавтобус и автомобиль Kia Seltos. Об этом сообщил «Царьград».

Легковушка во время поворота налево столкнулась с маршруткой, которая в этот момент направлялась по встречной полосе. Одна из пассажирок микроавтобуса получила травмы. О том, есть ли еще пострадавшие, информации не поступало. На данный момент сотрудники УМВД России по Ивановской области проводят проверку.