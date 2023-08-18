Происшествия 18 августа 2023, 12:44 Жительница Иркутской области избила девушку из-за замечания о собаке

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В Братске местная жительница избила девушку только из-за того, что та сделала замечание ее собаке. Историю о случившемся рассказал сайт kp.ru.

Случай произошел в автобусе, следовавшем до автостанции Братска. Девушка попросила женщину отвести в сторону ее собаку, поскольку сама ехала с двумя питомцами. Когда автобус остановился, хозяйка ротвейлера последовала за девушкой, а после напала на нее с кулаками.

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Прохожим удалось разнять дерущихся женщин. Мать пострадавшей рассказала, что обидчица ударила ее дочь кулаками по голове, расцарапала лицо и поранила глаз. В полиции отметили, что выпишут штраф хозяйке ротвейлера.