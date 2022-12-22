Происшествия 22 декабря 2022, 16:48 Жительница Иркутска отсудила 500 тыс у врачей, которые 5 месяцев не замечали у нее беременность

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Жительница Иркутска выиграла суд против врачей, которые на протяжении пяти месяцев не могли определить ее беременность. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Женщина несколько раз обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Более того, она сдавала анализы, проходила обследование и посещала гинеколога. Однако врачи не смогли определить у нее наличие беременности и назначили ей план лечения. Лишь спустя пять месяцев, на плановом осмотре, медики обратили внимание на положение женщины.

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«Консилиум принял решение провести экстренную операцию кесарева сечения. Ребенок родился в тяжелом состоянии, не прожив и месяца, умер от множественных пороков развития», — отметили в Иркутском областном суде.

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В результате женщина смогла отсудить 500 тысяч рублей за некачественное оказание медуслуг.