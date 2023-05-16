Эксклюзив 16 мая 2023, 15:36 Жительница Ингушетии продала новорожденного сына подруге за 400 тысяч рублей Источник «360»: в Ингушетии мать продала новорожденного ребенка подруге Pxhere

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Жительница села Алхасты Сунженского района Ингушетии продала своего новорожденного сына подруге. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, события произошли в 2020 году. В ноябре 28-летняя женщина, находясь в Сунженской районной больнице, родила мальчика. Молодая мать успела выбрать имя новорожденному. Уже в декабре она приехала в Карабулак, где передала его своей подруге, получив от нее за сына 400 тысяч рублей. Отмечается, что женщина, купившая ребенка, пошла на этот шаг, так как не могла иметь детей из-за перенесенной операции по удалению шейки матки. До настоящего времени ребенок воспитывался в семье покупательницы.

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Продавшая сына женщина дала признательные показания. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Сейчас прокуроры устанавливают все обстоятельства случившегося, также они дадут оценку работе органов системы профилактики. Ход расследования на личный контроль взял прокурор Ингушетии Андрей Васильченко.