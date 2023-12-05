Происшествия 05 декабря 2023, 17:14 Жительница ХМАО повредила машину ДПС из мести за задержание мужа

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Жительница Ханты-Мансийского автономного округа повредила патрульный автомобиль ДПС, пытаясь отбить задержанного мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт районного суда.

Ранее инспекторы задержали ее мужа за административное правонарушение. По данным ведомства, женщина прибыла на место и из мести начала бить ногами по заднему бамперу и срывать регистрационный знак.

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Отмечается, что местной жительнице назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.