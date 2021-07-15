Жительница ХМАО попала под колеса машины своей пьяной подруги и скончалась

В ХМАО женщина умерла из-за опасного развлечения, которым они занимались вместе с пьяной подругой. Она решила покататься на капоте автомобиля, однако нетрезвая женщина-водитель не справилась с управлением. Пассажирка упала под колеса и умерла от полученных травм. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

«[Обвиняемая] нарушила правила дорожного движения, запрещающие перевозку пассажиров вне кабины автомобиля. Она допустила движение своего транспортного средства с находящейся на капоте своей знакомой», — рассказали в пресс-службе.

Следователи передали уголовное дело в суд. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.