Жительница ХМАО погибла в ДТП спустя 4 дня после получения прав | 360°

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17 октября 2022, 14:52

Жительница ХМАО погибла в ДТП спустя 4 дня после получения прав

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Жительница ХМАО, недавно получившая водительские права, погибла в ДТП. Об этом сообщил сайт ugra-news.ru.

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Авария произошла на трассе «Иртыш». Женщина за рулем Mitsubishi выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Водитель Mitsubishi погибла до приезда врачей. Ей было 33 года. Водительские права она получила за четыре дня до ДТП, написал сайт kp.ru.

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