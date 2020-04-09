09 апреля 2020, 11:38
Жительница Хабаровска ударила мужа ножом в живот
Женщина из Хабаровска и ее муж пили алкоголь дома. В ходе ссоры она ударила супруга ножом в живот. Через некоторое время потерпевший погиб. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Следователи выяснили, что пара зарегистрировала брак 20 лет назад. С тех пор в семье начались проблемы с алкоголем. Женщина уточнила, что ее партнер вымещал злобу на детях. В январе этого года супруги вместе употребляли алкоголь на кухне, но поссорились.
Задержанная взяла кухонный нож и ударила им в живот мужа, затем она обработала рану. После конфликта супруг отправился в магазин за алкоголем.
На следующий день тело пострадавшего нашел его сын. Женщина призналась в содеянном.
Судмедэксперты установили, что мужчина скончался не от ножевого ранения, а от остановки сердца, которую вызвало длительное употребление алкоголя.