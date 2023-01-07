Происшествия 07 января 2023, 04:06 Жительница Горловки пострадала при обстреле ВСУ Мэр Приходько: мирная жительница пострадала после обстрела Горловки со стороны ВСУ Telegram

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Женщина получила ранение в Горловке в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате обстрела в горловском жилищном массиве Строитель, на улице Ленина, 237, ранена мирная горловчанка», — написал он.

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Украинские войска выпустили снаряды по Горловке и двум районам Донецка. Также в третий раз за ночь атаке подвергся поселок Гольмовский, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. По населенному пункту ударили три снаряда калибром 152 миллиметра.

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«Населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — отмечено в публикации.

Удары со стороны украинских войск по Донецку, Ясиноватой и поселку Гольмовский наблюдались с полудня. В столице республики прилеты осуществлялись по Петровскому, Кировскому и Киевскому районам.

В Луганской Народной Республике украинские боевики открыли огонь в районе поселка Белогоровка. В районе села Новопавловка ВСУ восемь раз стреляли из артиллерийского оружия.