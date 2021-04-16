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    16 апреля 2021, 14:57

    Жительница Флориды погибла от огнестрельного ранения во время занятия любовью

    Полина Петрова

    В американском штате Флорида девушка погибла во время занятия сексом. Она получила огнестрельное ранение, в результате чего скончалась, написал сайт Vse42.ru.

    Жительница Флориды погибла от огнестрельного ранения во время занятия любовью

    Отмечается, что молодые люди решили попробовать ролевые игры, для которых был нужен пистолет. Девушка случайно задела предохранитель из-за чего оружие выстрелило ей в грудь. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, написал сайт «Дни.ру».

    Спустя некоторое время было установлено, что любовники были в состоянии наркотического опьянения.