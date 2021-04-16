Жительница Флориды погибла от огнестрельного ранения во время занятия любовью

В американском штате Флорида девушка погибла во время занятия сексом. Она получила огнестрельное ранение, в результате чего скончалась, написал сайт Vse42.ru.

Отмечается, что молодые люди решили попробовать ролевые игры, для которых был нужен пистолет. Девушка случайно задела предохранитель из-за чего оружие выстрелило ей в грудь. Пострадавшую доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь, написал сайт «Дни.ру».

Спустя некоторое время было установлено, что любовники были в состоянии наркотического опьянения.