Происшествия 13 февраля 2024, 05:00 Жительница Екатеринбурга выпала из окна многоэтажки Женщина упала с балкона многоэтажки в центре Екатеринбурга РИА «Новости»

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Женщина выпала из окна многоэтажного дома в центре столицы Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Свет Екатеринбурга».

«Сегодня утром на Ленина, 54 женщина упала с балкона», — уточнил канал.

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На место прибыли сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. Официальные комментарии пока отсутствуют.

Ранее СК сообщил, что пьяный мужчина изнасиловал беременную женщину и столкнул ее с пятого этажа в Астрахани. Он вытолкнул жертву в открытое окно, чтобы скрыть следы преступления. Женщину госпитализировали, но ребенка спасти не удалось.

В начале февраля врачи не смогли спасти упавшую с 17-го этажа девочку в Новосибирске. Бригада скорой помощи прибыла на место через восемь минут после вызова. Медики начали сердечно-легочную реанимацию, но их действия оказались безуспешными.