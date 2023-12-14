Происшествия 14 декабря 2023, 08:18 Жительница Екатеринбурга умерла в трамвае Движение трамваев в Екатеринбурге парализовало из-за умершей пассажирки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажирка трамвая умерла в Екатеринбурге, сообщил портал E1. Женщине стало плохо во время поездки, и контролер вызвал врачей, однако к ее прибытию пассажирка уже скончалась. Информацию подтвердили на станции скорой помощи.

По словам очевидца, женщина с перевязанной ногой «лежала на задних сиденьях».

Все произошло на остановке «ДК ВОС». Движение трамваев на этом участке пока оказалось парализовано.

Несколько дней назад самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. После посадки она умерла.

Вылетевший из Екатеринбурга самолет авиакомпании «Россия» должен был прилететь в Санкт-Петербург, но экстренно сел в Перми. Причиной посадки стал резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, который впоследствии умер, рассказали «360» в пресс-службе пермского аэропорта.

В октябре стало плохо 60-летней пассажирке самолета, летевшего из Москвы в Сочи. Он экстренно сел в Волгограде, однако прибывшие в воздушную гавань медики лишь констатировали смерть женщины.