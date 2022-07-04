Жительница Екатеринбурга угрожала кондуктору из-за нежелания оплачивать проезд

В Екатеринбурге в автобусе № 56 случился конфликт, в ходе которого пассажирка угрожала ножом кондуктору. Об этом написал сайт tagilcity.ru.

По словам свидетелей, причиной конфликта стала неоплата проезда. Женщина была в нетрезвом состоянии и не хотела платить за проезд. Также она требовала, чтобы за проезд заплатил ее возлюбленный, который сидел на заднем сиденье. Очевидцы рассказали, что женщина ругалась матом, несмотря на присутствие детей в автобусе.