Эксклюзив 27 марта 2023, 13:20 Жительница Екатеринбурга убила двух маленьких детей и покончила с собой Ural Mash: женщина в Екатеринбурге убила детей 5 и 8 лет и покончила с собой

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Жительница Екатеринбурга убила двух маленьких детей и совершила самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, прохожие обнаружили тело матери рядом с домом на Технической улице.

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Пресс-служба главка МВД по Свердловской области сообщила, что дежурная часть № 10 получала сообщение о гибели женщины, а также ее сыновей 2015 и 2018 годов рождения.

На место происшествия прибыла группа оперуполномоченных уголовного розыска. Следователи и полицейские отрабатывают различные версии происшествия.

«В момент ЧП глава семьи и также старшая дочь погибшей находились на работе. Сотрудники МВД проводят опрос соседей, выясняют условия, в которых воспитывались дети, анализируют характеристики и склонности супругов», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Сосед семьи рассказал «360», что эта ситуация стала для него шоком.

«Чисто по-соседски был знаком, не более. Я считал, что у них благополучная семья. Женщина всегда казалась уважительной, лицо приятное. Скандалов у них никогда не было, это вообще шок какой-то», — сообщил мужчина.

Сестра погибшей в беседе с «360» отказалась комментировать трагедию, заявив, что все станет известно после следственного эксперимента.

Пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство двух малолетних».