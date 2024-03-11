11 марта 2024, 14:02
Жительница Екатеринбурга разбила голову, поскользнувшись на мокром полу
Екатеринбурженка разбила голову, упав на мокрый пол в термальном комплексе
В Екатеринбурге мать двоих детей получила черепно-мозговую травму, поскользнувшись на мокром полу в комплексе «Юга». Об этом сообщило издание E1.RU.
По словам женщины, она упала в коридоре, где было много воды, и заработала «гематому на полголовы». Женщина заявила, что намерена подать в суд на термальный комплекс.
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Екатеринбурженка пожаловалась, что в здании даже нет помещения для медицинских нужд — ее осматривали в подсобке. Пострадавшая отказалась от госпитализации, поскольку ей было не с кем оставить детей — годовалого и девятилетнего.
В комплексе «Юга» сообщили, что вернули женщине деньги за билеты. Собеседник добавил, что она поскользнулась на входе в душевую. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали скорую. Он утверждал, что в учреждении есть медицинский кабинет, в котором работает медик.
Ранее актер Павел Поймалов скончался из-за отека головного мозга, который начался после его падения на улице.
Суд
Дети
Женщины
Екатеринбург
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