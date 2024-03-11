Происшествия 11 марта 2024, 14:02 Жительница Екатеринбурга разбила голову, поскользнувшись на мокром полу Екатеринбурженка разбила голову, упав на мокрый пол в термальном комплексе РИА «Новости»

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В Екатеринбурге мать двоих детей получила черепно-мозговую травму, поскользнувшись на мокром полу в комплексе «Юга». Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам женщины, она упала в коридоре, где было много воды, и заработала «гематому на полголовы». Женщина заявила, что намерена подать в суд на термальный комплекс.

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Екатеринбурженка пожаловалась, что в здании даже нет помещения для медицинских нужд — ее осматривали в подсобке. Пострадавшая отказалась от госпитализации, поскольку ей было не с кем оставить детей — годовалого и девятилетнего.

В комплексе «Юга» сообщили, что вернули женщине деньги за билеты. Собеседник добавил, что она поскользнулась на входе в душевую. Пострадавшей оказали первую помощь и вызвали скорую. Он утверждал, что в учреждении есть медицинский кабинет, в котором работает медик.

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