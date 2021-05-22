Жительница Екатеринбурга рассказала, как спаслась из упавшего лифта

Екатеринбурженка Руслана Трохова рассказала, что вместе с ребенком и другими людьми застряла в лифте, который начал падать. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Всего в лифте находились 14 человек. В результате никто не пострадал, но многие до сих пор находятся в шоковом состоянии.

Трохова рассказала, что поднималась вместе со всеми остальными на крышу. Лифт вдруг начал трястись, а потом упал и остановился несколькими этажами ниже.

В лифте не было мобильной связи, а вызов диспетчера не работал. Через некоторое время одной девушке стало плохо от недостатка воздуха. В результате людям удалось докричаться до соседей, которые вызвали лифтера. Тот еще и накричал на них за то, что лифт сломался.

«В итоге двери удалось разжать, но мы висели между 20 и 21 этажами. Было очень страшно, что лифт начнет двигаться снова, поэтому буквально за долю секунды мы вытолкнули наружу детей, а потом уже вылезли сами», — поделилась Трохова.

Она добавила, что планирует обратиться к психологу, так как не может справиться со стрессом после произошедшего.

Компания «Атомстройкомплекс», которая владеет жилищным комплексом, заявила, что пассажиры превысили допустимый лимит. Вместо 12 человек в лифте находились 14. Но двое из них маленькие дети, одному из которых всего год.