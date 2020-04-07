07 апреля 2020, 18:14
Жительница Екатеринбурга получила шесть лет колонии за убийство
В Екатеринбурге состоялся суд по делу об убийстве мужчины, тело которого нашли на берегу Верх-Исетского пруда. Преступница получила более шести лет тюрьмы. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
В июле прошлого года подсудимая вместе с семьей отдыхали на берегу пруда и распивали алкоголь. К ним подошли двое нетрезвых мужчин. Завязался конфликт, в результате которого женщина нанесла одному из подошедших два удара черенком от лопаты по голове и два удара ножом в шею. От травм мужчина погиб.
По решению суда нападавшая получила шесть лет и пять месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 578 тысяч рублей, который она должна выплатить в пользу родственников убитого.