Жительница Екатеринбурга получила шесть лет колонии за убийство

В июле прошлого года подсудимая вместе с семьей отдыхали на берегу пруда и распивали алкоголь. К ним подошли двое нетрезвых мужчин. Завязался конфликт, в результате которого женщина нанесла одному из подошедших два удара черенком от лопаты по голове и два удара ножом в шею. От травм мужчина погиб.

По решению суда нападавшая получила шесть лет и пять месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 578 тысяч рублей, который она должна выплатить в пользу родственников убитого.