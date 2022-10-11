«Била руками и ногами по голове». Жительница Екатеринбурга напала на школьника, который обидел ее сына | 360°

Эксклюзив 11 октября 2022, 00:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Била руками и ногами по голове». Жительница Екатеринбурга напала на школьника, который обидел ее сына Жительница Екатеринбурга напала на обидевшего ее сына школьника РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ученики одной из школ Екатеринбурга устроили драку во время перемены. После потасовки в учебное заведение пришла мать мальчика, которая напала на обидчика своего сына. Об этом «360» рассказала родительница пострадавшего ребенка Татьяна Попова.

«Она пришла в школу и подкараулила ребенка на выходе из класса. Она его била руками и ногами по голове», — заявила женщина.

Реклама

По ее словам, после нападения мать школьника убежала, а одноклассники не успели позвать учителя. Как уточнила Попова, у ее сына появились синяки и гематомы. Нападавшая женщина даже приходила к ней домой.

Реклама

«Она была с каким-то мужчиной. Позвонила в домофон и сказала, что это доставка еды. <…> Она начала долбить в дверь, но мы не открыли. У нее было что-то похожее на дубинку или монтировку. Она стала выламывать нам дверь, мы с сыном хотели выпрыгнуть с балкона», — поделилась Попова.

Женщина вызвала полицейских, но к их приезду мать мальчика уже ушла. К делу уже подключились следователи.

«Организована проверка сообщения о причинении местной жительницей телесных повреждений несовершеннолетнему ученику одной из школ Екатеринбурга», — сообщил старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ областного СКР Александр Шульга.

Он уточнил, что следователи опросят родителей пострадавшего ребенка и всех очевидцев. Также они должны выяснить степень тяжести причиненного школьнику вреда. После завершения проверки СК примет процессуальное решение.

0 0 0 0 0 0