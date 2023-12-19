19 декабря 2023, 08:22
Жительница Екатеринбурга держала малолетнюю дочь взаперти
СК начал проверку сообщений о державшей дочь взаперти матери в Екатеринбурге
Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку сообщений о жительнице Екатеринбурга, которая держала 13-летнюю дочь взаперти. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Следком проверит информацию, что девочка никогда не посещала школу, потому что мама не выпускала ее из квартиры. Кроме того, она проживала в антисанитарных условиях, без должной одежды и питания.
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Ведомство установит обстоятельства, условия и причины, которые могли способствовать этой ситуации. СК даст правовую оценку работе органов системы профилактики, после чего вынесет процессуальное решение.
В октябре в Москве следователи завели уголовное дело по факту истязания восьмимесячного ребенка. Мальчика нашли в захламленном помещении, после чего его экстренно доставили в больницу. На допросе стало известно, что его маму уже лишили прав родителя в отношении двоих других детей.
Дети
Екатеринбург
Следственный комитет России
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