Жительница Дзержинска выпала из окна второго этажа и выжила

В городе Дзержинск Нижегородской области девушка выпала из окна. Пострадавшая упала на землю с высоты второго этажа и осталась жива. ЧП случилось на бульваре Космонавтов, 26.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на материал «Дзержинского телевидения», по данному адресу незамедлительно прибыли экстренные службы. Бригада скорой оказала горожанке необходимую помощь.

Никаких сведений о самочувствии пострадавшей не поступало, также пока не известно, получила ли она какие-либо травмы. Обстоятельства произошедшего также не уточняются.