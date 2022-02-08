Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе теплосети, пока рядом находился ее другой двухлетний ребенок, а сожитель ждал снаружи. О случившемся написала «Газета.ru».

Мужчина, проживающий с ней, рассказал полицейским, что семью выгнали из дома. Однако знакомые женщины уверили журналистов, что все было не совсем так.

«Никто ее не выгонял. У нее есть свое собственное жилье. По словам родственников, в последнее время стала принимать наркотики вместе с сожителем. Бегала по городу с двухлетним ребенком», — рассказали они.

По словам собеседников издания, женщину искали родственники, а дома ждал еще один сын, которому 13 лет. Соседка матери призналась, что проблемы у нее появились после знакомства с новым мужчиной.

По ее словам, они познакомились летом. Мужчина оказался судим, а женщина встала на учет в ПНД. Та же соседка отметила, что до встречи с сожителем женщина была в разводе и работала швеей. Соседи и родственники всегда были готовы прийти к ней на помощь.