Происшествия 25 февраля 2024, 14:22 Жительница Донецка пострадала при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке. Одна мирная жительница пострадала, сообщило РИА «Новости».

Женщина, которая получила ранения, в момент атаки находилась в одном из автомобилей, рассказали очевидцы. Повреждения получили многоквартирный дом и салон красоты.

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«Полетело стекло, у меня клиентка упала, а здесь у меня ребенок сидел. В этой машине сидела следующая клиентка, она из горящей машины вылезла, ее муж забрал», — отметила сотрудница салона.

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК подтвердило, что украинские войска 25 февраля атаковали Кировский район Донецка. На месте ЧП нашли осколки, которые передадут следователям для проведения экспертизы. По предварительным данным, ВСУ вели обстрел с применением артиллерийских систем.

В этот же день украинская армия атаковала жилые районы Кременского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Жертвой удара стал один мирный житель.