Происшествия 05 февраля 2023, 13:01 Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ Мэр Кулемзин сообщил о гибели жительницы Донецка в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удары по Петровскому району Донецка, под обстрелом погибла местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Во дворе собственного дома по Красногоровской улице в Петровском районе погибла мирная жительница 1962 года рождения», — написал он.

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По словам Кулемзина, некоторые снаряды ВСУ попали в квартиру в многоэтажном доме.

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Совместный центр контроля и координации огня сообщил в Telegram-канале, что боевики выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. ВСУ вели обстрел со стороны населенного пункта Курахово.

Также под огнем националистов оказались Кировский и Куйбышевский районы города, по которым выпустили три 155-миллиметровых снаряда со стороны села Галициновка.

Донецк стал неоднократной целью военных Украины, его подвергают обстрелам буквально ежедневно.

Ранее, 4 февраля, ВСУ ударили по Киевскому району города, в результате попадания ракеты в дом погибли три мирных жителя.