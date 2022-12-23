Происшествия 23 декабря 2022, 00:08 Жительница Донецка погибла при попадании украинского снаряда в свой дом СЦКК: попавший в частный жилой дом снаряд ВСУ убил жительницу Донецка РИА «Новости»

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Погибшая во время обстрела Донецка украинскими боевиками мирная жительница находилась в своем частном доме на улице Чехословацкой. Ее убил украинский снаряд, прямым попаданием влетевший в ее жилье. Это следует из данных представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

По данным ведомства, на улице Чехословацкой в доме 117 в ходе обстрела погибла женщина 1946 года рождения. По этому же адресу зафиксировали попадание снаряда в жилой дом.

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Число выпущенных снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка да этот вечер увеличилось до 14. Все удары ВСУ наносят снарядами калибром 155 миллиметров из занятых населенных пунктов Красногоровка и Нетайлово.

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Массированные обстрелы Донецка продолжаются практически весь четверг, 22 декабря. Днем украинские боевики для ударов по городу использовали реактивные системы залпового огня. Под ударом также оказались другие населенные пункты Донецкой Народной Республики. Общее количество выпущенных снарядов РСЗО составило 37 единиц.