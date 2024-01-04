04 января 2024, 19:56
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ
Пушилин: один человек погиб, еще четверо получили ранения при обстрелах Донецка
Жительница Донецка погибла 4 января в собственном доме, на который упал снаряд во время обстрелов со стороны ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, спасатели извлекли тело погибшей из-под обрушившейся плиты перекрытия дома.
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В результате атаки еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них — в Кировском районе Донецка. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.
В течение дня ВСУ 38 раз обстреливали ДНР, выпустив по Донецку, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району 122 боеприпаса. От украинских ударов получили повреждения пять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.
ВСУ в новогодние праздники усилили обстрелы ДНР. В результате удара, нанесенного по Донецку в ночь на 1 января, погибли четыре человека, 14 получили ранения. В числе пострадавших оказались журналисты.
ДНР
ВСУ
Денис Пушилин
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