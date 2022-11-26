Происшествия 26 ноября 2022, 11:24 Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ ВСУ 35 раз за сутки обстреляли ДНР, жертвой атаки стала мирная жительница РИА «Новости»

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Украинские военные за минувшие сутки как минимум 35 раз открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Жертвой обстрелов стала мирная жительница, еще четыре человека пострадали. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

В общей сложности за последние 24 часа ВСУ выпустили по жилым кварталам ДНР 178 различных боеприпасов. Они использовали РСЗО «Град», артиллерию и 120-миллиметровые минометы.

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По огнем оказались Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка, Гольмовский, Никитовский и Калининский районы Горловки, Червоногвардейский район Макеевки, Зайцево, Троицкое, Майорск, Каштановое и Минеральное.

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Погибшая при обстрелах — жительница Донецка, уточнили в представительстве. Разрушения зафиксировали в столице ДНР, где пострадали 12 домов, и в Макеевке. Помимо этого, при обстрелах повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.