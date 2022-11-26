26 ноября 2022, 11:24
Жительница Донецка погибла при обстреле со стороны ВСУ
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли ДНР, жертвой атаки стала мирная жительница
Украинские военные за минувшие сутки как минимум 35 раз открыли огонь по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Жертвой обстрелов стала мирная жительница, еще четыре человека пострадали. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
В общей сложности за последние 24 часа ВСУ выпустили по жилым кварталам ДНР 178 различных боеприпасов. Они использовали РСЗО «Град», артиллерию и 120-миллиметровые минометы.
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По огнем оказались Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка, Гольмовский, Никитовский и Калининский районы Горловки, Червоногвардейский район Макеевки, Зайцево, Троицкое, Майорск, Каштановое и Минеральное.
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Погибшая при обстрелах — жительница Донецка, уточнили в представительстве. Разрушения зафиксировали в столице ДНР, где пострадали 12 домов, и в Макеевке. Помимо этого, при обстрелах повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.
ДНР
ВСУ
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