Эксклюзив 05 декабря 2022, 10:50 «Сильный хлопок». Жительница Дягилева — о взрыве на аэродроме Жительница Дягилева рассказала, каким был звук взрыва на аэродроме РИА «Новости»

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Утром 5 декабря жители Дягилева услышали громкие хлопки. Как рассказала «360» местная жительница Ольга, они были похожи на те, которые раздаются при взрыве газа в жилых домах.

«Слышала сильный хлопок, но не как от полета самолетов. Другой, сильный. Ассоциация с тем, когда несколько лет назад дом на Дзержинке взорвался от газа. Звук был очень схож. Сильный», — поделилась женщина.

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Ранее сообщалось, что жители Дягилева не только услышали взрыв, но и почувствовали запах керосина.

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Этим утром бензовоз взорвался в Рязанской области на аэродроме. По предварительной информации экстренных служб, по крайней мере три человека погибли, девять — пострадали.

ЧП произошло и на другом аэродроме — в Саратовской области. Его атаковал неизвестный беспилотник. По предварительным сведениям, два человека пострадали, два самолета получили повреждения.