Происшествия 20 июля 2023, 18:27 Жительница Дагестана умерла после операции по увеличению ягодиц на дому «112»: девушка умерла во время процедуры увеличения ягодиц на дому в Махачкале СУ СК России по Республике Дагестан

Читать 360tv в

Девушка скончалась во время операции по увеличению ягодиц на дому в Дагестане. Смерть наступила после укола обезболивающего препарата, сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, 22-летней жительнице Дагестана стало плохо после того, как ей ввели обезболивающий препарат. Она умерла до приезда скорой помощи.

Реклама

На допросе косметолог рассказала, что перед введением препарата спрашивала у пациентки про возможную аллергию. Та заверила, что неоднократно обезболивала кожу у ее коллег.

Следственный комитет Дагестана назначил проверку. По результатам судебно-медицинской экспертизы установят причину смерти девушки.

В ведомстве отметили, что 19 июля жительница Махачкалы, находясь у своей знакомой, проводила косметологические процедуры. После того как ей ввели обезболивающий препарат, сердце девушки остановилось.

Прокуратура республики взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели девушки.