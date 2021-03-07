Жительница Дагестана инсценировала нападение ради внимания мужа

Жительница Дагестана захотела обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление. Об этом в Instagram написало МВД республики.

Местный житель сообщил в полицию, что неизвестный мужчина в маске забрался в его квартиру, связал жену и украл ее телефон за 45 тысяч рублей. Правоохранители Махачкалы выехали на место происшествия и собрали улики.

Однако во время разговора со стражами порядка пострадавшая запуталась в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах.

«Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала „ограбление“, чтобы привлечь внимание мужа», — заявили в МВД.

Женщина намеренно разбросала вещи по квартире и спрятала телефон под диван, а потом связала себе руки веревкой. В таком положении она ждала, когда муж вернется домой. Жительница Дагестана рассказала мужчине, что ее ограбили.

После этого случая в МВД призвали супругов уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.