Жительница Дагестана инсценировала нападение ради внимания мужа
Жительница Дагестана захотела обратить на себя внимание супруга и инсценировала ограбление. Об этом в Instagram написало МВД республики.
Местный житель сообщил в полицию, что неизвестный мужчина в маске забрался в его квартиру, связал жену и украл ее телефон за 45 тысяч рублей. Правоохранители Махачкалы выехали на место происшествия и собрали улики.
Однако во время разговора со стражами порядка пострадавшая запуталась в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах.
«Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала „ограбление“, чтобы привлечь внимание мужа», — заявили в МВД.
Женщина намеренно разбросала вещи по квартире и спрятала телефон под диван, а потом связала себе руки веревкой. В таком положении она ждала, когда муж вернется домой. Жительница Дагестана рассказала мужчине, что ее ограбили.
После этого случая в МВД призвали супругов уделять женам больше внимания, чтобы им не приходилось инсценировать нападения.