Жительница Челябинской области умерла в очереди на КТ

Женщину с сильной пневмонией и подозрением на COVID-19 доставили в троицкую городскую больницу. Но вместо подключения к аппарату ИВЛ, пациентку заставили весь вечер провести в очередях, где она скончалась. Сейчас в обстоятельствах разбираются следователи.

В конце октября 56-летняя жительница Троицка почувствовала себя плохо. У нее появилась температура, одышка и кашель. Женщина страдала от хронических заболеваний и находилась на гемодиализе, поэтому муж решил сразу же вызвать скорую. Приехавшие медики осмотрели больную и повезли ее в больницу на КТ, пишет Znak.com.

По словам мужа, пациентку повезли на КТ на инвалидной коляске, но провести исследование врачам не позволило состояние женщины. В итоге был сделан рентген, показавший затемнение в легких. Женщину отвезли в приемный покой на госпитализацию.

«Там у них встал вопрос — COVID-19 или не COVID-19. Они стали думать: делать прокол в легких (так как там, по их мнению, могла быть вода) или не делать. Пока думали — мы просто ждали полтора часа. Жене становилось хуже. После этого ее снова отправили проходить КТ, хотя ей ИВЛ надо было делать в это время уже», — рассказал мужчина.

Он добавил, что супругу просто оставили в очереди на КТ, где ей стало еще хуже. Медики пытались реанимировать пациентку, но к 22:00 она скончалась. При этом скорая привезла ее в больницу 31 октября около 16:00. Муж отметил, что пневмония развилась у его жены очень быстро, скорее всего, на фоне имеющихся заболеваний.

«Я не знаю, можно ли ее было спасти. Но то, как организована медицинская помощь в Троицке, не передать словами, там такой бардак, тихий ужас просто», — заявил мужчина.

Он отметил, что сам болеет с 19 октября, но проходит лечение дома. Мужчине нужно было сделать рентген, но на него ему так и не удалось попасть из-за огромных очередей. По его словам, на рентген его отправили в детскую больницу, где принимали максимум по 15 человек. Мужчина понял, что попасть в кабинет не успеет, поэтому ему осталось только пойти домой.