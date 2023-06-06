Происшествия 06 июня 2023, 15:48 Жительница Челябинска предстанет перед судом за убийство сожителя

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В Челябинске пройдет суд над местной жительницей, которая обвиняется в убийстве своего сожителя. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина пропал еще в январе этого года. Утром 3 июня на балконе пятиэтажного дома, где жил пропавший, полицейские нашли его тело. Подозрения в убийстве сразу пали на сожительницу. Подозреваемая во время ссоры убила возлюбленного, но не сумев вывезти его тело из квартиры, решила держать на балконе.

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«Он был на балконе, там запах чувствовался, соседи с той стороны и вызвали полицию. Я запаха не слышала», — рассказала журналистам соседка погибшего.

В отношении женщины заведено уголовное дело.