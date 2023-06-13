Происшествия 13 июня 2023, 16:00 Жительница Челябинска предстанет перед судом за попытку убить 11-месячного сына

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Женщину из Чебаркуля Челябинской области будут судить за попытку убийства 11-месячного сына. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры региона.

Преступление женщина совершила в декабре 2022 года. Злоумышленница несколько раз ударила по голове плачущего ребенка. Врачи зафиксировали у мальчика перелом основания свода черепа.

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Следователи выявили факты ненадлежащего исполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Суд лишил ее родительских прав, а также избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.