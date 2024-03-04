04 марта 2024, 15:22
Жительница Челябинска предстанет перед судом по делу о смертельном избиении пенсионера
Уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Челябинска, передали в суд для рассмотрения по существу. Женщину обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в инстанции.
Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Посетительница магазина, находясь в состоянии опьянения, напала на пенсионера. Продавцам удалось разнять драку.
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Уже на улице нападавшая догнала мужчину и стала вновь наносить удары. В результате у потерпевшего случился инфаркт. Он умер по пути в больницу.
Суд
Челябинск
Избиения
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