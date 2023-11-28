Происшествия 28 ноября 2023, 09:27 Жительница Челябинска погибла в ДТП в районе Чурилово Смертельная авария произошла в районе Чурилово в Челябинске РИА «Новости»

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Автомобиль Mitsubishi на улице Трашутина в Челябинске столкнулся с легковушкой Daewoo. В результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщил Ura.ru.

Авария произошла вечером 27 ноября в районе Чурилово. Пассажирка Daewoo погибла, остальные участники ДТП получили травмы.

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По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, ДТП спровоцировал водитель Mitsubishi, который не уступил дорогу. После столкновения автомобиль наехал на снежный вал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося. По информации Telegram-канала «Агентство чрезвычайных новостей», очевидцы заявили, что иномарка Mitsubishi перед аварией ехала по улице на высокой скорости.

Ранее на МКАД произошло крупное ДТП — грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Фура встала поперек дороги и перекрыла несколько полос движения. На место аварии приехали оперативные службы. Из-за ДТП движение временно ограничили.