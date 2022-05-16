Жительница Челябинска оставила детей в квартире с фекалиями. Ее ждет суд

32-летняя жительница Челябинска предстанет перед судом за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Злоумышленница оставила своих детей в квартире с тараканами и фекалиями без присмотра на несколько дней. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора Челябинской области Наталью Мамаеву.

«Обвиняемая, злоупотребляя спиртными напитками, в период с 19 по 22 марта 2022 ушла из квартиры, оставив одних 13-летнюю дочь и 7-летнего сына. В квартире стоял стойкий запах канализации, ванна была заполнена канализационными стоками ввиду длительного засора, квартира содержалась в антисанитарных условиях: по стенам кухни ползали тараканы, продуктов питания не имелось», — рассказала Мамаева.

Детей направили в муниципальный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Саткинского района. Там они будут находиться на государственном обеспечении. На данный момент опеку над детьми оформляет их тетя.