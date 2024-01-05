Происшествия 05 января 2024, 21:54 Жительница Челябинска облила кипятком толпу гостей Девушка окатила кипятком парня на вечеринке у себя дома в Челябинске РИА «Новости»

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Жительница Челябинска облила кипятком друзей на вечеринке после того, как компания молодых людей помешала ей приготовить еду, бросив на кухню ради шутки дымовую шашку. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В квартире девушки, расположенной в одной из новостроек на улице Профессора Благих, собралась компания молодых людей. Момент, когда она взяла кастрюлю с плиты, вошла в комнату и выплеснула кипяток на одного из парней, попал на видео.

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Также на кадрах видно, что в другой руке хозяйка квартиры держала алюминиевую банку. От действий девушки пострадал парень в синей футболке и темноволосая девушка. Молодые боли корчились от боли.

«Ты че творишь?» — закричали гости.

Пострадавший молодой человек рассказал, что не стал писать заявление в полицию. При этом в полиции на девушку оформили административный протокол о нарушении тишины в ночное время.

Хозяйка квартиры, по словам соседей, вела аморальный образ жизни, устраивала гулянки, сообщило издание.

Ранее ребенка ошпарили кипятком в детском саду в городе Рыбинске Ярославской области. Мальчика госпитализировали с ожогами. По словам матери, ее сын не может нормально сидеть, спать и ходить в туалет, отказывается от еды, а сотрудники детсада отрицают свою вину.