Жительница Челябинска напала на полицейского после просьбы надеть маску

Инцидент произошел в Калининском районе города. Полицейский попроси мужчину надеть медицинскую маску, он отказался. Его родственница, которая сама не была в маске, набросилась на полицейского.

За избиение кулаками сотрудника правоохранительных органов женщину могут привлечь к уголовной ответственности.