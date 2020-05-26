26 мая 2020, 17:03
Жительница Челябинска напала на полицейского после просьбы надеть маску
В Челябинске женщина напала на сотрудника полиции после того, как он попросил ее родственника надеть медицинскую маску в целях безопасности. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Инцидент произошел в Калининском районе города. Полицейский попроси мужчину надеть медицинскую маску, он отказался. Его родственница, которая сама не была в маске, набросилась на полицейского.
За избиение кулаками сотрудника правоохранительных органов женщину могут привлечь к уголовной ответственности.