Жительница Челябинска держала бомжей в рабстве

Обвиняемую задержали сотрудники правоохранительных органов.

«Жительница Челябинска имела в собственности дом на территории села Пивкино Щучанского района Курганской области, где проживали и работали по хозяйству лица без определенного места жительства», — уточнили в пресс-службе.

Подозреваемая наказывала работников заключением в холодном подвале, выход из которого закрывала досками и кроватью. От ее действий пострадали двое мужчин и одна женщина.

Одного из потерпевших женщина избила доской, ногами и кочергой.

Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.