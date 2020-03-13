    13 марта 2020, 13:13

    Жительница Челябинска держала бомжей в рабстве

    Ольга Ситникова

    Жительница Челябинска сделала своими рабами людей без определенного места жительства и издевалась над ними. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

    Обвиняемую задержали сотрудники правоохранительных органов.

    «Жительница Челябинска имела в собственности дом на территории села Пивкино Щучанского района Курганской области, где проживали и работали по хозяйству лица без определенного места жительства», — уточнили в пресс-службе.

    Подозреваемая наказывала работников заключением в холодном подвале, выход из которого закрывала досками и кроватью. От ее действий пострадали двое мужчин и одна женщина.

    Одного из потерпевших женщина избила доской, ногами и кочергой.

    Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.