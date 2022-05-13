Жительница Бурятии погибла в ДТП в день предложения о замужестве

В Москве в страшном ДТП скончалась 18-летняя жительница бурятского села Турунтаево. Девушка ушла из жизни в день предложения о замужестве. Об этом написал сайт kp.ru.

Молодой человек захотел сделать девушке предложение руки и сердца в столице, в которой она до этого ни разу не была. Пара купила билеты и отправилась в романтическое путешествие на майские праздники.

«Дима подготовил кольцо, и они улетели в столицу 2 мая, а вернуться планировали 8 числа. В Москве у Димы живут двоюродные братья, остановились у них», — рассказала мама погибшей.

Авария произошла 7 мая около девяти часов вечера. По одной из версий, молодой человек, который находился за рулем каршерингового автомобиля, уснул. По камерам видеонаблюдения видно, что автомобиль остановился перед железнодорожным переездом.

Когда парень очнулся, он увидел, что на машину несется электричка. На сокорсти она протаранила автомобиль и протащила его около 100 метров. Удар пришелся на сторону девушки, которая скончалась мгновенно.

После аварии молодой человек попал в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Житель Бурятии сейчас находится под следствием и не сможет попасть на похороны любимой девушки.