Происшествия 04 сентября 2023, 16:20 Жительница Брянской области пострадала при обстреле со стороны ВСУ Брянский губернатор Богомаз сообщил о пострадавшей в результате обстрела ВСУ

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района. В результате обстрела жительница села получила легкое ранение», — подчеркнул глава Брянской области.

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Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Также при обстреле со стороны украинских боевиков повреждения получил жилой дом. В селе частично нарушено энергоснабжение. Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы уже прибыли на место, чтобы устранить последствия атаки ВСУ.

Утром 4 сентября украинские боевики открыли огонь по селу Подывотье в Брянской области. Никто не пострадал. Повреждения получили административное здание и хозяйственная постройка.

Как напомнили «Известия», представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что власти США не поощряют атаки ВСУ по российским территориям. Также, по его словам, американская администрация не помогает Украине в этом вопросе.