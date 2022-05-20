Жительница Братска рассказала, чем мальчик разозлил мужчину на детской площадке, что он заломил ему руку

Полиция начала проверку после потасовки между 10-летним мальчиком и 31-летним мужчиной на детской площадке в Братске. Видеозапись драки появилась в соцсетях. О том, что произошло, «360» рассказала очевидица.

Дети гуляли во дворе на улице Крупской. На кадрах видно, как женщина в возрасте ругалась с мальчиком. Она стащила его с качалки-грузовика, школьник ударил ее в ответ, упал на землю и продолжил драться. На помощь пенсионерке пришел парень. Он прижал ребенка коленом и буквально вдавил в землю.

Девочка, рассказавшая о произошедшем, гуляла в тот момент на площадке. Она рассказала, что мальчик вел себя дерзко — прыгал по площадке, матерился и обзывался.

Бабушка подошла, сделала замечания. Ему было все равно, он смеялся, обзывался. Потом мальчик не хотел слезать, бабушка потащила его за руку. Видимо, она попросила этого мужчину придержать, а он его зажал и руки заломил

Пожилая женщина гуляла на площадке со своей внучкой, парень, который попал на видео, — с дочерью. Мальчик учится в школе неподалеку и часто гуляет на этой площадке.

«Когда он встал, у него выпал телефон, он начал реветь. Потом подошла другая бабушка и начала его провоцировать, мол, я тебе не отдам телефон, позвоню в полицию, он начал плакать. Мужчина его отпустил, бабушка отдала ему телефон, он убежал, крича матом», — рассказала девочка.

Школьник ушел и кому-то позвонил. Все забыли об этом случае, пока на место не приехала полиция. По словам девочки, это не первый подобный случай. Однажды на площадку пришла пьяная женщина и толкнула этого мальчика. Он споткнулся, у него разбился телефон. За это он стал ее толкать, обзывать, материться и пинать по спине.

Тем временем, в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области сообщили, что полицейские узнали о драке из соцсетей. Личности участников драки быстро установили. По окончании проверки их действиям дадут правовую оценку.