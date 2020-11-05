Жительница Благовещенска залила бензин в салон автомобиля и сгорела в нем. Видео

В Благовещенске автоледи решила залить бензин в салон автомобиля. По предварительной информации, при движении машина взорвалась вместе с женщиной, она погибла мгновенно. Сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку. Все попало на видео.

«При тушении загоревшегося автомобиля на улице Нагорной областного центра в салоне на месте водителя обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Амурской области.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения на автозаправке. На кадрах отчетливо видно, как женщина через заднюю дверь хорошенько поливает топливом сиденья салона Hyundai. Но сначала она все-таки заправила автомобиль.

Официальной причины произошедшего еще нет. Но существует предположение, что так погибшая хотела свести счеты с жизнью. В Следственном комитете также пока не подтвердили связь между сгоревшей машиной на улице Нагорной и видео с камеры.