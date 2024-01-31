Происшествия 31 января 2024, 18:41 Жительница Белгородской области украла коробку с электрогитарой в пункте выдачи заказов

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В Белгородской области будут судить местную жительницу, которая обвиняется в краже электрогитары стоимостью более 13 тысяч рублей. Об этом написал сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

Подозреваемая зашла в пункт выдачи заказов в момент, когда сотрудника не было на месте. Увидев большую коробку, она схватила ее, даже не проверив содержимое. В посылке оказалась электрогитара.

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Теперь подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.